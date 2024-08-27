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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 03:05

Минкультуры Киргизии предложило штрафовать граждан на $1100 за фейки в интернете

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минкультуры Киргизии вынесло на общественное обсуждение законопроект, предлагающий крупные штрафы за ложные сведения в СМИ и интернете.

Документ опубликован на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов. Он предлагает дополнить соответствующей статьей Кодекс о правонарушениях.

"Объявление, распространение ложных, вводящих в заблуждение или ошибочных сведений с использованием СМИ, интернет-сайтов или социальных сетей, влечет наложение штрафа: для физических лиц - 100 тысяч сомов ($1,1 тысячи), для юридических лиц - 200 тысяч сомов ($2,3 тысячи)", - говорится в проекте.

В Минкультуры объяснили, что законопроект нужен для защиты общественных интересов, защиты прав и свобод граждан, обеспечения информационной безопасности

"Ложные сведения могут вызвать панику, спровоцировать беспорядки, нарушить общественный порядок, могут использоваться как средство пропаганды и дезинформации, в том числе в международных конфликтах. Дезинформация может манипулировать общественным мнением и влиять на выборы, дискредитировать кандидатов, партии или госорганы", - говорится в пояснении.

Ранее зампред кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов заявил, что намерен инициировать законодательные изменения, направленные на борьбу с фейками и дезинформацией в соцсетях. Поводом стало распространение во время Олимпиады в Париже ложной информации о киргизских спортсменах, якобы оставшихся без еды и поддержки. Байсалов отмечал, что эти сообщения оказались неправдой и в них использовали старые видео, снятые в Бишкеке, чтобы создать ложное впечатление.

Минкультуры Бишкек Киргизия Париж Эдиль Байсалов Олимпиада ОИ-2024
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