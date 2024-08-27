Министры иностранных дел ЕС обсудят Украину и Ближний Восток 29 августа

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Брюсселе 29 августа обсудят Украину, Ближний Восток, Венесуэлу и Турцию, сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Дискуссии при участии украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы затронут (...) Украину", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Другие важные темы - региональное развитие событий на Ближнем Востоке в последние месяцы в свете войны в Газе и недавнее нерадостное развитие ситуации в Венесуэле", - продолжил Стано.

Он добавил, что еще одна значительная часть совещания будет посвящена Турции. Состоится обсуждение с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом сотрудничества с Европейским союзом.

При этом Стано напомнил, что "неформальное совещание министров имеет целью позволить им обсудить более детальным и расширенным образом вопросы, на которые не хватает необходимого времени на официальных советах по иностранным делам". На встрече не будет приниматься никаких официальных решений или заключений.

Представитель Борреля также счел необходимым отметить, что к организации заседаний Совета ЕС на уровнях глав МИД и министров обороны председательство совета отношения не имеет, так как это прерогатива высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и обороны.

По традиции неформальные совещания министров иностранных дел и обороны раз в полгода проводятся в стране, председательствующей в Совете ЕС. Но из-за визита венгерского премьера Виктора Орбана 5 июля в Москву Боррель объявил, что встреча глав МИД стран ЕС состоится не в Будапеште, как ранее ожидалось, а пройдет в Брюсселе.

Отвечая на вопрос, Стано сказал, что не может предсказывать, будет ли участвовать в этой встрече министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Боррель, по его словам, направил приглашения главам МИД всех государств-членов ЕС, и это им решать, участвовать или нет в совещании. "Относительно Венгрии вам следует задать вопрос Венгрии", - посоветовал представитель главы дипломатии ЕС.