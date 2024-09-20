Глава МИД Венгрии заявил о необходимости развивать отношения с Россией

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Будапешту необходимо развивать сотрудничество с Москвой, это отвечает венгерским национальным интересам, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя встречу российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК).

"Одно остается неизменным: Венгрия должна поддерживать сотрудничество с Россией. Просто потому, что это наш национальный интерес, интерес венгерского народа", - написал он в соцсети.

Министр, являющийся сопредседателем комиссии с венгерской стороны, подчеркнул, что Будапешт "заинтересован в развитии сотрудничества между Венгрией и Россией в областях, не затронутых санкциями Евросоюза".

Сийярто уточнил, что местом встречи МПК выбрали футбольный стадион в Будапеште "Ференц Пушкаш". По словам министра, там уже находится сопредседатель комиссии, министр здравоохранения России Михаил Мурашко. После заседания комиссии запланировано проведение Венгерско-российского бизнес-форума, в котором примут участие 78 компаний.

"Кстати, вся Европа ведет бизнес с россиянами, они просто пытаются это скрыть", - добавил Сийярто.