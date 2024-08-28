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Правительство Грузии предлагает объявить православие государственной религией

Правительство Грузии предлагает объявить православие государственной религией
Фото: Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство Грузии обращалось к руководству Грузинской православной церкви с предложением объявить в стране православие государственной религией, сообщил в среду грузинским журналистам глава службы патриархии по связям с общественностью диакон Андриа Джагмаидзе.

"На данном этапе в патриархии обсуждается вопрос, в какой форме может быть сформулировано это предложение правительства", - сказал Джагмаидзе.

По его словам, в последнее время правительство придерживается линии защиты национальных ценностей и традиций, политики мира, а также многое делает для Церкви.

"Категорически не ставится вопрос объявления православия государственной религией, поэтому мы будем его обсуждать", - сказал Джагмаидзе.

Архиепископ Дманиси Зенон считает ошибкой объявление православия государственной религией. "Такой шаг, по сути, подразумевает институциональное подчинение церкви правительству, а это неверно. Независимость церкви от государства необходима во время возможных кризисов, созданных самим правительством, поэтому объявление православия государственной религией является ошибкой", - сказал он.

Грузия
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