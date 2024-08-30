Безработица в Японии в июле неожиданно выросла до 2,7%, обновив максимум за 11 месяцев

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Безработица в Японии в июле выросла до 2,7%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны.

В июне она составляла 2,5%, и аналитики не прогнозировали изменения, по данным Trading Economics.

Число безработных в стране в прошлом месяце увеличилось на 110 тыс. и составило 1,87 млн человек. Количество занятых снизилось на 200 тыс. - до 67,66 млн.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в июле приходилось 124 открытых вакансий по сравнению с минимальными более чем за два года 123 месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.