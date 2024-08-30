Alibaba устранила выявленные в КНР антимонопольные нарушения

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding отказался от монополистических практик, заключило Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) страны по итогам оценки устранения выявленных более трех лет назад нарушений.

В частности, Alibaba больше не заставляет продавцов сотрудничать на условиях эксклюзивности, усовершенствовала сервисы для покупателей и стимулировала конкуренцию среди онлайн-платформ, сообщил антимонопольный регулятор.

SAMR отметило "эффективные результаты" реформирования деятельности компании и добавило, что будет предоставлять ей рекомендации, продолжит контроль за ее работой и поможет ей повысить уровень комплаенса.

Власти начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba в 2020 году, а менее чем через год заключили, что компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке, и оштрафовали ее на рекордные $2,8 млрд.

ADR Alibaba дорожают на 4,4% на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу.