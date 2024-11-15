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Alibaba во II финквартале нарастила чистую прибыль в 1,6 раза

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding во втором финансовом квартале нарастил чистую прибыль на 58%, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков, а выручка их не оправдала.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 30 сентября, составила 43,87 млрд юаней ($6,25 млрд), или 18,17 юаня в расчете на ADS, по сравнению с 27,71 млрд юаней, или 10,77 юаня на ADS, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 15,06 юаня на ADS.

Квартальная выручка Alibaba повысилась на 5% и достигла 226,5 млрд юаней.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне 14,82 юаня на ADS при выручке в 239,5 млрд юаней.

Выручка крупнейшего подразделения Taobao and Tmall Group, объединяющего ряд платформ в сфере электронной коммерции, в минувшем финквартале увеличилась на 1%, до 98,99 млрд юаней.

Подразделение Alibaba International Digital Commerce Group, в которое входят Lazada, AliExpress, Trendyol и Alibaba.com, нарастило выручку на 29%, до 31,67 млрд юаней.

Выручка облачных сервисов Alibaba повысилась на 7%, до 29,61 млрд юаней, в том числе доходы от связанных с ИИ продуктов росли трехзначными темпами пятый квартал подряд. Выручка логистического подразделения Cainiao поднялась на 8%, до 24,65 млрд юаней.

Во втором финквартале компания выкупила собственные акции на общую сумму $4,1 млрд.

ADR Alibaba дорожают на 3,2% на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу.

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