Оборонные расходы стран ЕС выросли до 300 млрд евро

Рост военных расходов с 200 до 300 млрд евро произошел с начала событий на Украине, сообщила глава ЕК

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Евросоюзу нужна гораздо более сильная европейская оборонная опора при том, что НАТО должна оставаться центром коллективной обороны Европы, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы, европейцы, должны иметь средства для обороны и сдерживания любых возможных противников. (...) мы уже добились беспрецедентного прогресса. Государства-члены увеличили свои расходы на оборону (с начала событий на Украине - ИФ) с чуть более 200 млрд евро (...) до почти 300 млрд евро в этом году", - сказала глава ЕК в пятницу, выступая в Праге на международной конференции по безопасности GLOBSEC Forum.

По ее словам, европейская "оборонная промышленность также шагнула к новой реальности". "Мы возобновили работу производственных линий. Мы разместили новые заказы и сокращаем бюрократическую волокиту, чтобы производить все больше и больше", - сообщила фон дер Ляйен.

"Но этого недостаточно. Реальность такова, что даже если европейцы серьезно отнесутся к текущим угрозам безопасности, потребуются время и огромные инвестиции для реструктуризации нашей оборонной промышленности. Наша цель должна заключаться в создании оборонного производства континентального масштаба", - заявила она.

Председатель ЕК считает, что "Центральная Европа очень хорошо позиционирована, чтобы стать одним из двигателей и одним из крупных бенефициаров этого нового рывка европейского оборонного сектора".