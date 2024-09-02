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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Южная Корея увеличила экспорт в августе на 11,4%, импорт – на 6%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея увеличила экспорт в августе по итогам 11-го месяца подряд благодаря сохранению высокого спроса на выпускаемые в стране полупроводниковые компоненты, смартфоны и другие товары.

Объем экспорта повысился на 11,4% по сравнению с августом прошлого года, до максимальных за 3 месяца $57,9 млрд. Темпы роста, однако, замедлились по сравнению с июлем, когда они составили 13,9%.

Экспорт полупроводниковых компонентов подскочил на 39%, смартфонов - на 50%. В то же время поставки южнокорейских автомобилей за рубеж уменьшились на 4,3%.

Экспорт в Китай увеличился на 7,9% до $11,4 млрд, в Евросоюз – на 16,1% до рекордных $6,4 млрд, в США – на 9,3% до $11,1 млрд.

Объем импорта в августе повысился на 6% до $54,07 млрд (максимум за 4 месяца), тогда как в июле рост составил 10,5%.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение экспорта на 13%, импорта – на 6,3%, по данным Trading Economics.

Профицит баланса внешней торговли Южной Кореи в августе составил $3,83 млрд против $1,03 млрд годом ранее и $3,6 млрд в июле. В январе-августе положительное сальдо внешнеторгового баланса составило $30,5 млрд.

Южная Корея
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