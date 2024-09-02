В Израиле забастовка нарушила авиасообщение, работу банков, ТЦ и транспорта

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший израильский профсоюз Histadrut призвал работников устроить в понедельник всеобщую забастовку с целью нарушения работы важных отраслей и элементов экономики, включая банковский сектор, здравоохранение и главный международный аэропорт страны Бен-Гурион, пишет Associated Press. Профсоюз протестует в связи со смертью заложников в Газе.

Авиакомпании приостановили вылеты из Бен-Гуриона с 8:00 по 10:00 по местному времени (соответствует московскому). Самолеты отправлялись либо раньше, либо чуть позже срока. При этом, по данным властей, прибывающие рейсы в этот период изменений не претерпели.

Также в связи с забастовкой закрылись банки, крупные торговые центры и государственные службы, движение общественного транспорта было ограничено.

В густонаселенной центральной части Израиля, включая Тель-Авив, сократили рабочие часы школы и прекратили работу детские сады.

Впрочем, некоторые населенные пункты, в том числе Иерусалим, в забастовке участия не принимают.

По данным The Times of Israel, эта забастовка - первая за 11 месяцев войны с ХАМАС - может продлиться до вторника.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич обратился к генеральному прокурору страны с просьбой принять срочные судебные запреты в отношении забастовки. В письме, адресованном генпрокурору, министр утверждал, что забастовка нанесет ущерб экономике в военное время и создаст опасный прецедент.

Ранее сообщалось, что сотни тысяч людей вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима с требованием заключить сделку с ХАМАС после того, как в Газе обнаружили тела шести заложников.

Семьи заложников и значительная часть общества винят в произошедшем израильского премьера Биньямина Нетаньяху. По их мнению, в случае сделки с ХАМАС заложников можно было вернуть живыми.