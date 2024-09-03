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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

В США индекс ISM Manufacturing в августе вырос до 47,2 пункта

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пункта с 46,8 пункта в июле. Об этом говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 47,5 пункта.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Подындекс занятости в прошлом месяце повысился до 46 пунктов с минимальных с июня 2020 года 43,4 пункта в июле, индикатор складских запасов – до 50,3 пункта с 44,5 пункта, цен – до максимальных за три месяца 54 пунктов с 52,9 пункта.

Индикатор новых заказов понизился до минимальных с мая 2023 года 44,6 пункта с 47,4 пункта, объемов производства – до минимальных с мая 2020 года 44,8 пункта с 45,9 пункта.

Тем временем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в августе уменьшилось до минимальных в этом году 47,9 пункта по сравнению с 49,6 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным во вторник окончательным данным. Предварительно сообщалось, что августовское значение индекса составило 48 пунктов, и эксперты не ожидали пересмотра данных.

США
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