Работа НПЗ BP в Роттердаме приостанавливалась из-за отключения электроэнергии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Отключение электроэнергии в районе порта Роттердама во вторник привело к краткосрочной приостановке работы крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия BP Plc в Европе.

Оператор электросетей Tennet Holding BV сообщил, что подача электроэнергии была отключена примерно на 2,5 часа. Проблема коснулась тысяч домовладельцев и предприятий в Роттердаме, отметили в Tennet.

К настоящему времени электроснабжение восстановлено, и BP работает над возобновлением операций, сообщил представитель компании.

Роттердам является европейским хабом в сфере торговли нефтью, здесь расположены несколько НПЗ и нефтехимических предприятий, а также нефтехранилища.

НПЗ BP в Роттердаме способен перерабатывать порядка 400 тыс. баррелей нефти в сутки.

Акции BP подешевели на 3,2% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 10,7%.