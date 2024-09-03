Бывшую помощницу губернаторов Нью-Йорка обвинили в шпионаже в пользу Китая

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура США предъявила обвинения в шпионаже Линде Сан, бывшей помощнице экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и нынешней главы штата Кэти Хокул, сообщает Associated Press.

Стражи порядка арестовали Сан и ее мужа Криса Ху утром во вторник в их доме на Лонг-Айленде.

Сторона обвинения считает, что Сан занималась шпионажем в пользу китайского правительства.

В офисе губернатора Нью-Йорка Хокул отметили, что уволили Сан после "обнаружения фактов должностных преступлений".