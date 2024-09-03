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Бывший премьер Франции Филипп будет баллотироваться в президенты

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил во вторник о решении участвовать в президентских выборах в 2027 году.

"Я выдвину свою кандидатуру на следующих президентских выборах", - сказал он в интервью журналу Le Point.

"Я готовлю масштабный проект. Мне есть что предложить гражданам", - добавил Филипп, занимавший пост премьера с 2017 по 2020 год.

Очередные президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2027 года. Согласно 6-ой статье Конституции, президент не может избираться на третий срок подряд, поэтому действующий глава государства Эмманюэль Макрон не сможет баллотироваться.

Эдуар Филипп выборы президента Франции
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