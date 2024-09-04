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ЦАХАЛ предупредил, что активизация боевых действий в Газе чревата гибелью заложников

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля предупредила израильских политиков, что эскалация боевых действий в секторе Газа угрожает жизням заложников, удерживаемых движением ХАМАС, сообщил телеканал Channel 13.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила политическое руководство страны, что любое расширение военной операции в секторе Газа ставит под угрозу жизни заложников", - говорится в сообщении.

Телеканал приводит слова высокопоставленного военного чиновника, который утверждает, что сделка с заложниками, с другой стороны, позволила бы ЦАХАЛ действовать в Газе более свободно.

В минувшие выходные в туннеле в Рафахе были найдены тела шести заложников. Как пишет The Times of Israel, ЦАХАЛ старается не заходить в районы, где, по имеющимся сведениям, могут содержаться заложники. В данном случае разведданные, по-видимому, были недостаточно точными. Предварительное расследование показало, что наблюдатели ХАМАС, расположенные у туннеля Рафах, скорее всего, заметили приближение израильских военных и предупредили охранников, которые убили пленников.

Израиль ЦАХАЛ сектор Газа ХАМАС заложники
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