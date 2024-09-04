Германия планирует поставить Украине еще 17 ЗРК IRIS-T

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду заявил, что Берлин намерен направить Украине еще 17 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, сообщает Bloomberg.

"Шольц принял доставку этой системы ПВО в вооруженные силы Германии, подтвердил заказы еще на пять таких установок и отметил, что дополнительно 17 установок предназначены для Украины", - информирует агентство.

Он уточнил, что четыре установки отправят Киеву до конца года, а остальные - начиная с 2025 года. Канцлер напомнил, что семь установок ранее уже прибыли на Украину.

Кроме того Шольц объявил, что закупки Бундесвером шести ЗРК IRIS-T сыграют ключевую роль в реализации проекта совместной противовоздушной обороны европейского региона European Sky Shield Initiative.

Между тем, представитель немецких властей разъяснил Bloomberg, что к 2026 году всего на Украину должны быть поставлены 24 ЗРК IRIS-T - 12 в модификации для действий на малой дальности и 12 - в модификации для средней дальности. Источник добавил, что закупки для Бундесвера шести ЗРК IRIS-T обойдутся в 950 млн евро.