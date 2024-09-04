Глава МИД Швеции покидает свой пост и уходит из политики

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем в среду объявил о решении покинуть свой пост, сообщает портал The Local.

"Я проинформировал премьера сегодня, что (...) покидаю пост министра иностранных дел", - сообщил Билльстрем.

При этом причин такого решения он не привел, но отметил, что собирается "полностью уйти из политики".

"Это означает, что я также оставлю свое место в парламенте", - добавил он.

Билльстрему 50 лет. В 2002 году он получил место депутата риксдага, проработав до этого политическим редактором в нескольких газетах. Спустя четыре года он был назначен министром миграции. Пост главы МИД он занимает с октября 2022 года.