Гражданам Киргизии рекомендовали временно воздержаться от поездок в Россию

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - МИД Киргизии рекомендует соотечественникам временно воздержаться от поездок в Россию, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"В связи с продолжением действия на территории России введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу иностранных граждан, рекомендуется гражданам Киргизии, не имеющим веских оснований для въезда в РФ, временно воздержаться от поездок на ее территорию до снятия вышеуказанных мер", - говорится в сообщении МИД.

В случае необходимости киргизстанцы могут обратиться за соответствующей помощью или консультацией в посольство Киргизии в РФ.