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JPMorgan ухудшил рекомендацию для китайского фондового рынка

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты JPMorgan Chase & Co. понизили рекомендацию для китайского фондового рынка до "нейтрально" с "покупать", отметив ослабление темпов роста экономики КНР, сдержанные стимулы со стороны властей, а также неопределенность, связанную с предстоящими президентскими выборами в США.

Команда экспертов JPMorgan во главе с Педро Мартинсом считает, что возможность новой торговой войны между Пекином и Вашингтоном будет оказывать давление на фондовый рынок КНР. Кроме того, аналитики считают "недостаточными" усилия, предпринимаемые китайским правительством для остановки спада экономической активности.

"Последствия торговой войны номер 2 (с повышением пошлин на 20-60%) могут оказаться более серьезными, чем это было в прошлый раз, - говорится в обзоре JPMorgan. - Мы полагаем, что долгосрочным трендом для китайской экономики будет структурное ослабление роста, с учетом перераспределения цепочек поставок, разрастания конфликта с США и сохранением внутренних проблем".

Эксперты JPMorgan, наряду с аналитиками других ведущих мировых инвестбанков, ожидают, что темпы роста ВВП Китая в этом году будут ниже целевого показателя Пекина в 5%.

Они рекомендуют инвесторам перекладывать средства в фондовые рынки Индии, Мексики, Саудовской Аравии, Бразилии и Индонезии.

Другая команда экспертов JPMorgan, - отвечающая за Азию и непосредственно Китай, ухудшила прогнозы для фондовых индексов MSCI China и CSI300 на конец 2024 года соответственно до 60 пунктов с 66 пунктов и до 3500 пунктов с 3900 пунктов. Прогнозные значения китайских индексов, однако, по-прежнему предполагают их рост по сравнению с текущими уровнями.

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