Лавров не считает, что отношения между Москвой и Сухумом обострились

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Решение России продавать Абхазии электроэнергию по рыночным ценам, а также сокращение ряда социальных выплат не говорит об ухудшении отношений между Москвой и Сухумом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не назвал бы это обострением", - сказал он в четверг в интервью РБК, выдержки которого опубликованы на сайте МИД РФ.

По словам министра, "это выполнение достигнутых договоренностей". "Есть пакет соглашений, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран, и у каждой страны есть свои обязательства в соответствии с этими ратифицированными парламентами договоренностями. Речь идет о соблюдении баланса этих обязательств. Наши абхазские друзья это прекрасно понимают", - подчеркнул Лавров.

Он сообщил, что пригласил своего абхазского коллегу Сергея Шамбу посетить Россию. "Уверен, что мы в ближайшие недели сможем организовать такую встречу", - отметил глава российского МИД.

Ранее министр иностранных дел Абхазии сообщил, что Россия начала осуществлять определенные санкции в отношении республики после неоднократных предупреждений о том, что к этому может привести невыполнение Сухумом взятых на себя обязательств.

"Речь шла о том, что невыполнение нами взятых на себя обязательств может повлечь за собой определённые санкции. (...) С 1 сентября (Россией) приостановлено финансирование некоторых выплат. Это касается софинансирования зарплат врачей, учителей, сотрудников силовых структур и др. Это, очевидно, первые шаги. Кроме того, стоит вопрос о том, что отныне переток электроэнергии, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, нужно будет оплачивать по коммерческим ценам", - сказал Шамба в минувший вторник на брифинге в Сухуме.

Он отметил, что у России как союзника накопилось недовольство в отношении Абхазии.

"Это не то, что было вначале. Я помню, каким было отношение к нам российского общества, когда признали независимость Абхазии. Этого сегодня нет. Все мы постарались, чтобы такое произошло", - сказал министр.

Он призвал работать над улучшением отношений с Россией.