Финляндия намерена ограничить сделки граждан России с недвижимостью

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Финляндии подготовлен правительственный законопроект об ограничении для иностранцев сделок с недвижимостью, на данный момент предполагается, что запреты коснутся только граждан России.

Как заявил в четверг порталу Yle министр обороны Антти Хяккянен, в законопроекте не говорится напрямую о России, но "на данный момент он распространяется только" на РФ.

"Цель нового закона состоит в том, чтобы предотвратить враждебное широкомасштабное влияние через недвижимость в Финляндии при различных кризисных сценариях", - заявил министр.

Yle отмечает, что сделки россиян с недвижимостью в Финляндии уже давно стали предметов споров. В прошлом году министерство обороны заблокировало несколько сделок с недвижимостью, сославшись на связи покупателя с Россией.