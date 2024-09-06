ФРГ намерена вместе с партнерами поставить Украине почти 80 танков Leopard 1A5

Берлин также хочет предоставить Киеву еще 12 самоходных артиллерийских установок

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Германия собирается предоставить Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок типа PzH 2000, а совместно с партнерами - еще 77 танков Leopard 1A5, заявил в пятницу глава Минобороны ФРГ Борис Писториус во время встречи группы формата "Рамштайн" по военной поддержке Киева.

"На авиабазе США "Рамштайн" Писториус сказал, что шесть современных САУ с дальностью стрельбы более 30 км передадут в этом году, а еще шесть - в следующем", - информирует журнал Der Spiegel.

Стоимость этих поставок составит 150 млн евро.

Министр также сказал, что Берлин хочет вместе с европейскими партнерами предоставить Украине 77 танков Leopard 1A5. Сроков этих поставок он не называл.