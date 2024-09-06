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Канада поставит Киеву двигатели для авиационных неуправляемых ракет и боеголовки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Власти Канады приняли решение передать Украине свыше 80 тыс. двигателей для авиационных неуправляемых ракет и 1,3 тыс. боеголовок.

"Министр обороны Канады Билл Блэр объявил, что Канада пожертвует и перевезет на Украину дополнительно 80 840 двигателей от ракет CRV-7 и 1,3 тыс. боеголовок", - говорится в пресс-релизе канадского правительства.

Ранее Оттава отправила Украине 2 160 двигателей той же модели. Они ранее использовались ВВС Канады на истребителях CF-18.

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На встрече группы формата "Рамштайн" по военной поддержке Киева Блэр заявил, что Украина получит 970 пулеметов C6 и 10,5 тыс. пистолетов, ходовую часть от 64 списанных боевых разведывательных машин LAV-25 и 29 бронетранспортеров M113. С весны и до конца 2025 года Канада передаст Киеву 40 боевых бронированных машин обеспечения.

Министр напомнил, что украинские летчики прибыли в Канаду для обучения пилотированию на истребителях F-16.

С 2022 года Канада предоставила Украине военную помощь на $4,5 млрд.

Канада Украина
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