Нидерланды расширят экспортный контроль над оборудованием для выпуска чипов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов с 7 сентября расширяет меры экспортного контроля в отношении оборудования для выпуска полупроводниковой продукции, говорится на его сайте.

В частности, новые меры касаются систем фотолитографии в глубоком ультрафиолете (DUV) и затронут литографы TWINSCAN NXT:1970i и 1980i производства ASML, сообщается на сайте компании.

Теперь ASML будет нужно получать лицензии на экспорт этого оборудования от властей Нидерландов, а не США.

Аналогичные требования уже действуют в отношении DUV-литографов TWINSCAN NXT:2000i и новее.

Поставки более современных систем фотолитографии в сверхжестком ультрафиолете (EUV) также требуют лицензирования. ASML - единственный их производитель в мире.

EUV-литографы используются для производства самых современных чипов, в том числе тайваньской TSMC. DUV-литографы применяются для выпуска других типов полупроводниковой продукции, в частности микросхем памяти для широкого спектра товаров, включая смартфоны и лэптопы.

Нидерландское правительство отмечает, что DUV-литографы также могут использоваться для выпуска полупроводников, способных сыграть важную роль в продукции ВПК.

По словам министра внешней торговли и сотрудничества в целях развития страны Ренет Клевер, экспортный контроль расширяется в целях безопасности, при этом власти стремятся минимизировать нарушение глобальных торговых потоков и цепочек поставок.

Ограничения не касаются поставок в страны ЕС.

По мнению ASML, новые меры позволят гармонизировать подход к выдаче лицензий на экспорт и не окажут влияния на ее финансовые показатели.

Ранее Вашингтон оказывал давление на власти Нидерландов с тем, чтобы они приняли дополнительные меры для лишения Китая доступа к высокотехнологичной полупроводниковой продукции, которую можно использовать в современных вооружениях и исследованиях в сфере искусственного интеллекта, пишет Financial Times.