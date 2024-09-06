Алиев заявил, что Азербайджан не присоединится к антироссийским санкциям

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Баку готов участвовать в урегулировании кризиса на Украине в случае возникновения такой необходимости, но присоединяться к антироссийским санкциям не намерен, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев

"Если говорить о гипотетической возможности (участия в процессе урегулирования - ИФ), то она вполне осуществима. Прежде всего, учитывая, что вместе с Россией и Украиной мы в течение 70 лет были частью СССР, мы поддерживаем разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне", - сказал Алиев в пятницу, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума Черноббио (Италия).

Он отметил, что Азербайджан имеет очень хорошие отношения, как с Россией, так и с Украиной. "Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании", - отметил он.

По словам Алиева, Азербайджан может сыграть определенную роль в процессе урегулирования украинского кризиса с учетом прагматичности отношений с двумя странами. "Мы никогда не инициировали это. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но если потребуется наше участие, мы готовы", - добавил президент Азербайджана.