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Избранный президент Мексики назвала кандидатов на посты глав Минобороны и ВМФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Министром обороны Мексики в новом правительстве страны может стать генерал Рикардо Тревилья Трехо, сообщила в соцсети Х избранный президент Клаудия Шейнбаум.

Кандидатом на пост министра военно-морского флота она назвала адмирала Раймундо Педро Моралеса Анхелеса.

СМИ обращают внимание, что при президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, который передаст полномочия главы государства Шенбаум 1 октября, должности глав Миноброны и ВМФ приобрели важное значение. Они отвечают за строительство крупных инфраструктурных объектов, управление госбанком, коммерческой авиакомпанией.

Шейнбаум, которая станет с 1 октября первой в истории женщиной-президентом Мексики, победила на июньских президентских выборах.

Мексика
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