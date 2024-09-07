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Блинкен рассчитывает на встречу с новым главы МИД Украины в ближайшие недели

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется в ближайшие недели лично встереться с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

"С нетерпением жду личной встречи с ним в ближайшие недели", - написал глава американского Госдепа в соцсети Х.

Он отметил, что Сибига является его "давним партнером", выразив уверенность в том, что они "продолжат хорошую работу и тесное сотрудничество, налаженное его предшественником".

Сибига в соцсетях написал, что провел "отличный разговор" с Блинкеном.

"Мы обсудили способы ускорения предоставления военной помощи, продвижения формулы мира и ужесточения санкций против России", - сообщил глава украинсого МИД, добавив, что также "с нетерпением ждет начала тесного сотрудничества для защиты общих демократических ценностей".

США Энтони Блинкен Украина Андрей Сибига
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