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Ким Чен Ын проинспектировал место строительства военно-морской базы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил несколько военных объектов страны и дал соответствующие указания, касающиеся повышения обороноспособности государства, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Для последовательного выполнения линии и курса нашей партии на строительство сильной армии товарищ Ким Чен Ын ознакомился на месте с подготовкой к строительству военно-морской базы, обозначил направление и пути", - говорится в сообщении ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что в соответствии с тем, что мы в ближайшее время будем обладать крупными надводными и подводными кораблями, которые не могут вместить ныне имеющиеся причальные сооружения, строительство военно-морской базы, предназначенной для новейших крупных кораблей, является неотложной задачей", - пишет агентство.

При посещении судостроительного завода северокорейский лидер "еще раз отметил, что сегодня для надежной защиты суверенитета страны и ускорения подготовки к войне укрепление ВМС представляет собой самый важный вопрос".

По информации агентства, Ким Чен Ын посетил также артиллерийское училище, предприятие ВПК.

КНДР Ким Чен Ын
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