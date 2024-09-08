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Новобрачных в Мичигане арестовали, после того как жених переехал на машине свидетеля

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Молодоженов из американского штата Мичиган арестовали всего через несколько часов после того, как они вступили в брак, сообщает The Guardian. По данным издания, 22-летний жених Джеймс Шира намеренно переехал одного из шаферов. Травмы, полученные пострадавшим, оказались смертельными.

Сообщается, что 29-летний друг жениха Терри Тейлор вскоре после церемонии бракосочетания вступил в перепалку, которая закончилась тем, что его задавил внедорожник.

В чем была суть спора, полиция не сообщила.

Новобрачные сразу после инцидента покинули место ДТП и не обращались в полицию еще сутки.

Шира арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени. Его жену арестовали по подозрению в соучастии.

Мичиган США
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