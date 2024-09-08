Поиск

В Минске заявили, что Путин и Лукашенко одинаково оценивают ситуацию в мире

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко одинаково оценивают текущую ситуацию в мире и стоящие перед двумя странами вызовы и угрозы, это будет отражено в новой Концепции безопасности Союзного государства, заявил Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Главная задача этого документа - сохранить мир и обеспечить безопасность на территории Союзного государства. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин одинаково оценивают сегодня мировые события и понимают всю степень угроз, которые, к сожалению, исходят прежде всего от США", - сказал Вольфович в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"И в Концепции безопасности Союзного государства изложено наше видение, наше отношение и наши взгляды на ту политику, которую проводят по отношению к нашим странам Соединенные Штаты Америки, страны Евросоюза, и входящие в блок НАТО государства. Видя их агрессивную настроенность к нашим государствам, все это также учтено и изложено в Концепции безопасности союзного государства", - сказал Вольфович.

"Действующий документ был издан в 1999 году. За 25 лет многое изменилось. Появились совсем другие вызовы, риски, угрозы в сфере обеспечения безопасности. Поэтому, конечно же, назрела необходимость пересмотреть действующий документ", - отметил госсекретарь белорусского Совбеза.

Александр Вольфович Александр Лукашенко Владимир Путин Минск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 8 сентября

Лавров прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Шольц заявил, что РФ должна присутствовать на следующей конференции по Украине

Шольц заявил, что РФ должна присутствовать на следующей конференции по Украине

В Индии анонсировали визит в РФ советника премьера для обсуждения Украины

Во Вьетнаме сохраняется опасность наводнений и оползней из-за тайфуна "Яги"

Во Вьетнаме сохраняется опасность наводнений и оползней из-за тайфуна "Яги"

Трамп и Харрис имеют практически одинаковую поддержку избирателей в преддверии дебатов

Трамп и Харрис имеют практически одинаковую поддержку избирателей в преддверии дебатов

Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

Аналитики подсчитали, что Маск может стать триллионером к 2027 году

Аналитики подсчитали, что Маск может стать триллионером к 2027 году

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 сентября

Около 50 снарядов было выпущено по Израилю со стороны Ливана минувшей ночью

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });