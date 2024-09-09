Мишустин отправляется с двухдневным официальным визитом в Узбекистан

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин 9-10 сентября посетит с официальным визитом Узбекистан, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В Ташкенте запланировано 5-е заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.

"Будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание планируется уделить продвижению крупных проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, а также в других областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Состоится принятие Совместного коммюнике и подписание ряда межправительственных и межведомственных документов, добавили в пресс-службе.

Совместная комиссия создана по инициативе президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева в октябре 2018 года.

Как отметили в аппарате правительства РФ, первое заседание комиссии состоялось 30 мая 2019 года в Ургенче (Узбекистан), второе - 22 июня 2021 года в Москве, третье - 2 декабря 2022 года в Самарканде (Узбекистан), четвертое - 18 сентября 2023 года в Москве.

В ходе предстоящего заседания будет рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента РФ 26-28 мая 2024 года в Узбекистан, по углублению двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

По итогам 2023 года взаимный товарооборот достиг $9,7 млрд (рост на 11,5% по сравнению с 2022 годом). В январе-июне 2024 года товарооборот увеличился на 8,7% и достиг $4,8 млрд. Российские инвестиции в узбекскую экономику составляют более $13 млрд, говорится в материалах к визиту Мишустина, подготовленных в аппарате правительства РФ.