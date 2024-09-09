Следовавший из Москвы в Стамбул самолет незапланированно сел в Варшаве

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Самолет турецкой авиакомпании во время полета из Москвы в Стамбул совершил незапланированную посадку в Варшаве.

Как следует из данных сервиса Flightradar24, самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании вылетел из московского аэропорта "Внуково" с задержкой почти в пять часов и спустя два с лишним часа совершил незапланированную посадку в Варшаве.

Информации о причинах незапланированной посадки пока нет.

Тем временем, из стамбульского аэропорта "Сабиха Гекчен" вне расписания в Варшаву готовится вылететь самолет Airbus A321 той же авиакомпании.