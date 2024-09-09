Оценка роста ВВП Японии во II квартале понижена до 0,7% с 0,8%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Экономика Японии во втором квартале 2024 года увеличилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев. Об этом говорится в отчете правительства, представившего окончательные данные.

Предварительно сообщалось о повышении ВВП на 0,8%. Аналитики не ожидали пересмотра данных.

Несмотря на понижение оценки, темпы роста ВВП стали максимальными со второго квартала 2023 года.

В первом квартале экономика сократилась на 0,6%.

Потребительские расходы в апреле-мае увеличились на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев, капиталовложения бизнеса - на 0,8%, объем госрасходов - на 0,1%. Оценка последнего показателя совпала с предварительными данными, первых двух - понижена на 0,1 процентного пункта.

Экспорт повысился на 1,5% после падения на 4,6% кварталом ранее, импорт вырос на 1,7% (-2,5% в январе-марте).

В годовом выражении японский ВВП увеличился на 2,9% в минувшем квартале после спада на пересмотренные 2,4% кварталом ранее. Первоначально сообщалось о подъеме на 3,1% в апреле-июне.