До 14 человек выросло число жертв удара Израиля по центральной Сирии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате удара израильских военных по сирийской провинции Хама увеличилось до 14 человек, сообщает в понедельник агентство САНА.

Еще 43 человека получили ранения, шесть из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее поступали данные о гибели четырех человек.

Губернатор провинции Хама Маан Аббуд посетил больницу, где находятся пострадавшие, и поручил задействовать все ресурсы для оказания им помощи.

Ранее арабские СМИ сообщали, что израильские военные нанесли удары по военным объектам в районе города Масьяф в Хаме.