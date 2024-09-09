Германия в I полугодии сократила дефицит бюджета на 3,3%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит всех общественных бюджетов Германии по итогам первого полугодия 2024 года составил 38,1 млрд евро, или 1,8% ВВП, по предварительным данным Федерального статистического агентства (Destatis).

Это на 1,3 млрд евро (на 3,3%) меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Доходы в январе-июне выросли на 4,7% (до 973,5 млрд евро). В том числе налоговые поступления повысились на 3,6%, включая НДС - на 2,5%, подоходный налог - на 4,1%. Процентные доходы увеличились на 19,3%.

Темпы повышения расходов были менее значительными и составили 4,4% (до 1 трлн 11,6 млрд евро).

Дефицит федерального бюджета в первом полугодии составил 24,6 млрд евро (в январе-июне прошлого года - 42,5 млрд евро). При этом муниципальные бюджеты зафиксировали отрицательное сальдо в размере 6,4 млрд евро (2,5 млрд евро), земельные - 7,2 млрд евро (4 млрд евро). Профицит в кассах социального страхования составил 2 млрд евро (9,6 млрд евро).