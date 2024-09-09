В Тегеране опровергают сообщения об ударе Израиля по иранскому объекту в Сирии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что информация об атакованном Израилем минувшей ночью объекте в Сирии, связанного с Ираном, не соответствует действительности.

"Канаани отреагировал на сообщения об атаке на центр в Сирии, которому приписывают связь с Ираном. Высокопоставленный иранский дипломат заявил, что заявления об атаке на такой центр полностью беспочвенны", - информирует агентство "Мехр".

Ранее в сирийском Минздраве сообщали, что израильский удар привел к гибели 18 человек, десятки получили ранения. В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что интенсивность и смертоносность израильских ударов по Сирии оказались необычно высокими. При этом Израиль регулярно атакует на сирийской территории цели, связанные с Ираном и движением "Хезболла". Такие атаки участились после того, как вместе с началом боевых действий в секторе Газа Израиль и "Хезболла" начали обмениваться ударами вдоль израильско-ливанской границы.

Между тем информационные источники, близкие к сирийской оппозиции, утверждают, что под удар в городе Масьяф в провинции Хама попали исследовательский центр, который мог разрабатывать высокоточные ракеты ближней и средней дальности и беспилотники; а также другие объекты, где размещались проиранские ополченцы и специалисты, создающие оружие.

Сирийские власти отмечали, что Израиль атаковал гражданские объекты, повредил шоссе в провинции Хама, нанес урон объектам электро- и водоснабжения.