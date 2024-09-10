Замгоссекретаря США обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на Запорожской и Курской АЭС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма обсудил в Вене с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской и Курской АЭС, сообщил Госдеп.

Они затронули "деятельность агентства на Украине, включая миссию МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)". При этом Верма "подчеркнул постоянную поддержку США в области укрепления ядерной безопасности на Украине", говорится в сообщении.

Госдеп отметил, что Гросси "проинформировал заместителя госсекретаря о недавних визитах на Курскую АЭС (...), в Киев, на Запорожскую АЭС и в Калининград".

Как сообщалось, в понедельник глава МАГАТЭ заявил, что "ситуация на ЗАЭС остается сложной".

"Риск ядерного инцидента увеличивается из-за регулярных взрывов (близ станции - ИФ), атак дронов, стрельбы. Наблюдались, в частности, и неоднократные приостановки внешней подачи электроэнергии", - говорится в заявлении главы МАГАТЭ по случаю начала заседания совета управляющих агентства.

В нем Гросси сообщил, что перезапуск реакторов на ЗАЭС не будет проводиться до тех пор, пока не удастся решить все вопросы, связанные с безопасностью станции.

В том же заявлении Гросси призвал все стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать инцидентов на Курской АЭС.

"Я призываю к максимальной сдержанности во избежание ядерной аварии с радиоактивным выбросом", - отметил он. При посещении станции в конце августа он заявил, что "ситуация там - серьезная".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").