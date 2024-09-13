МАГАТЭ обсудило с руководством ЗАЭС проведение учений

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты МАГАТЭ провели разговор с администрацией Запорожской АЭС о проведении на следующей неделе учений на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на станции, сообщило агентство.

"Ранее на этой неделе команда МАГАТЭ обсудила с руководством ЗАЭС новый план действий на случай экстренной ситуации, который должен войти в действие к концу сентября, и запланированные на следующую неделю учения на случай ЧС", - отмечается в релизе.

Эксперты МАГАТЭ будут наблюдать за ходом учений.

Какие меры включает новый план, не уточняется.

Представители МАГАТЭ также получили доступ к транспортному цеху ЗАЭС, расположенному в четырех километрах от станции. 7 сентября, по данным МАГАТЭ, появились сообщения об атаке БПЛА на цех.

"Эксперты зафиксировали дыру в крыше и незначительные повреждения двух грузовиков. Группа не обнаружила какого-либо ущерба, имеющего отношение к ядерной безопасности", - говорится в пресс-релизе.

10 сентября заместитель госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма обсудил в Вене с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской и Курской АЭС.

Как сообщили в Госдепе, Гросси "проинформировал заместителя госсекретаря о недавних визитах на Курскую АЭС (...), в Киев, на Запорожскую АЭС и в Калининград".

9 сентября глава МАГАТЭ заявил, что "ситуация на ЗАЭС остается сложной".

"Риск ядерного инцидента увеличивается из-за регулярных взрывов близ станции, атак дронов, стрельбы. Наблюдались, в частности, и неоднократные приостановки внешней подачи электроэнергии", - говорится в заявлении.

Гросси сообщил, что перезапуск реакторов на ЗАЭС не будет проводиться до тех пор, пока не удастся решить все вопросы, связанные с безопасностью станции, а также призвал все стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать инцидентов на Курской АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").