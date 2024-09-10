Новая Зеландия с октября повысит стоимость туристических виз на 63%

Налог для иностранных туристов при этом увеличится почти в три раза

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Власти Новой Зеландии планируют с 1 октября на 63% увеличить стоимость туристических виз и почти втрое - ставку действующего в стране налога для иностранных туристов, сообщают местные СМИ.

С 2019 года в стране действует международный туристический сбор за охрану природы (IVL), сейчас он составляет $22 (35 новозеландских долларов), а с 1 октября будет повышен до $62 (NZ$100).

Комментируя планы повысить эти сборы, министр гостеприимства и туризма Новой Зеландии Мэтт Дуси объяснил, что международный туризм влечет за собой издержки для местных сообществ, включая дополнительную нагрузку на региональную инфраструктуру и более высокие расходы на содержание и обслуживание национальных парков. За год (с марта 2023 года по март 2024 года) иностранные туристы заплатили в виде этого налога $11 млрд.

С 1 октября также будет повышен консульский сбор за оформление туристических виз - со $131 до $211.

Сейчас граждане 60 стран и территорий могут въезжать в Новую Зеландию без виз, но им необходимо получить электронное разрешение на въезд. Россиянам для въезда требуется виза, которую можно оформить в посольстве страны в Москве.

Из-за новых правил правительство ожидает, что в этом году оформление виз займет больше времени. Иммиграционная служба Новой Зеландии объявила, что желающие посетить страну в период рождественских праздников должны подать заявление на получение туристической визы не позднее 15 октября.

Объединение профессионалов туристической отрасли Новой Зеландии Tourism Industry Aotearoa (TIA) выступило против повышения налога для иностранных туристов. По его информации, страна до сих пор не восстановила турпоток после пандемии, и сейчас, после повышения налогов с туристов, они могут выбрать Канаду или Великобританию, куда легче добраться, и где сборы не такие высокие.

Как напоминает телеканал CNN, около 60 направлений по всему миру ввели сборы с иностранных путешественников за въезд, которые нужно оплатить помимо авиабилетов, размещения в отелях или питания. Почти везде инициаторы введения сборов заявляют, что они необходимы для того, чтобы компенсировать ущерб от большого числа посетителей, нанесенный историческим памятникам и окружающей среде, и нивелировать другие побочные эффекты овертуризма.

В нескольких регионах России с 2018 года действуют курортные сборы, доходы от которых должны направляться на благоустройство курортных территорий. Ставку таких сборов устанавливают сами регионы. С 1 января 2025 года они будут заменены туристическим налогом, решение о введении которого будут принимать региональные власти. Ставка налога в первый год составит 1% от стоимости проживания в сутки, а затем будет поэтапно повышаться на 1% в год, до 5% в 2029 году.