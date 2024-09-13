Исследование выявило, что Австрия больше всех страдает от овертуризма

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - На фоне суровых мер, которые правительства многих стран предпринимают для борьбы с овертуризмом, самым загруженным туристическим направлением в мире оказалась Австрия, где на каждого местного жителя приходится почти четыре туриста. Это показало исследование MoneyTransfers.com, пишет Independent.

Издание отметило, что, хотя Испания и Греция сталкиваются с рядом проблем с чрезмерным туризмом, от переполненных городских улиц до угрозы сохранности их природного ландшафта, не они заняли первое место по соотношению жителей и туристов. Исследование показало, что на каждого жителя Австрии приходится 3,6 туриста.

Население страны составляет всего около 9 млн, при этом ежегодно она принимает около 32 млн туристов. Большинство из них сосредоточено в Вене. В период с 2022 по 2023 год, по данным городского туристического управления, количество ночевок в городе выросло на 31%, до 17,3 млн.

"Однако Вена привыкла к огромному числу туристов, а многие небольшие городки и курорты Австрии, чья популярность у путешественников также растет, оказались к ней не готовы. Один из примеров - Гальштадт, небольшой городок, расположенный на берегу одноименного озера в земле Зальцкаммергут в австрийских Альпах, недалеко от Зальцбурга.

Он включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекает путешественников живописными домами в альпийском стиле XVI века на фоне острых заснеженных вершин хребтов, окружающих горное озеро. Ежегодно Гальштадт посещает более миллиона туристов, считающих, что он стал прообразом королевства Эренделл в популярном мультфильме "Холодное сердце".

До пандемии пешеходный трафик в городе, где проживает всего 800 человек, достигал около 10 тысяч посетителей в день, в результате чего мэр Гальштадта Александр Шойц ввел ограничения на количество автобусов и автомобилей с туристами, которым разрешен въезд в этот район.

Кроме того, были построены ограждения, закрывающие живописный вид на одно из озер, где туристы стремились сделать селфи. Предполагалось, что эта мера должна сократить турпоток. "Единственное, что поможет, - это если эта точка для фото больше не будет точкой для фото", - прокомментировал Шойц эту меру.

Однако, как пишет Independent, ограждения в Гальштадте были демонтированы после негативной реакции в социальных сетях.

Многие страны мира начали борьбу с овертуризмом, вводя плату за въезд в наиболее популярные места, такие как Венеция или гора Фудзи, повышая налоги на проживание в гостиницах и стоимость билетов в музеи и к достопримечательностям.