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Список "Грузинской мечты" на парламентских выборах возглавил Бидзина Иванишвили

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" во вторник представила 20 первых кандидатов из партийного списка на предстоящих 26 октября парламентских выборах.

Председатель предвыборного штаба "Грузинской мечты", премьер-министр Ираклий Кобахидзе первым в предвыборном списке назвал почетного председателя партии Бидзину Иванишвили.

Среди первых кандидатов в депутаты в предвыборном списке премьер-министр Кобахидзе, председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили. В первой двадцатке в предвыборном списке олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе и олимпийский чемпион по вольной борьбе Гено Петриашвили.

Ранее Кобахидзе заявил журналистам, что "Грузинская мечта" рассчитывает получить на выборах конституционное большинство в парламенте.

Бидзина Иванишвили Грузинская мечта Грузия
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