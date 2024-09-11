На Канарских островах задержали либерийское судно из-за разлива топлива

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Испанские власти задержали либерийское судно Akhisar, ответственное за разлив 1,8 тысячи литров топлива во время дозаправки в порту города Лас-Пальмас (остров Гран-Канария), сообщает Canarian Weekly.

Судну запрещено покидать порт до выплаты 340 тысяч евро компенсации.

Чрезвычайное положение из-за разлива мазута в порту города Лас-Пальмас было объявлено вечером 4 сентября, после чего начались работы по очистке побережья. Правительство Канарских островов 8 сентября заявило об отсутствии видимых следов топлива в открытой воде и в связи с уменьшением загрязнений вдоль берега отменило режим чрезвычайной ситуации.

Несмотря на отмену ЧС, четыре пляжа - La Restinga, San Borondon, Bocabarranco и Palos - остаются закрытыми для посетителей, поскольку операции по очистке еще не завершены. Мониторинг ситуации продолжится на этой неделе, особое внимание аварийные службы будут уделять течениям вдоль южного и юго-восточного побережья острова.