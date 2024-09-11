Структура Росатома и YLB подписали контракт на строительство в Боливии завода по производству карбоната лития

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - АО "Ураниум Уан Груп" (входит в "Росатом") и боливийская госкомпания YLB подписали контракт на строительство в Боливии завода по производству карбоната лития, сообщил "Росатом".

Промышленный комплекс будет построен на солончаке Уюни в департаменте Потоси, говорится в сообщении.

Проект российской компании предусматривает запуск во втором полугодии 2025 г. промышленной установки с последующим поэтапным расширением производственных мощностей и выходом на выпуск до 14 тыс. т карбоната лития в год, отметили в "Росатоме".

Освоение ресурсного потенциала салара планируется с использованием российской технологии прямого сорбционного извлечения лития, говорится в сообщении.

"Росатом" уже давно сотрудничает с Боливией. В 2016 г. стороны подписали межправсоглашение о сотрудничестве в мирном атоме и о сотрудничестве в сооружении центра ядерных исследований и технологий. Сооружение центра может завершиться в 2024 г.

"Росатом" также может построить в Боливии фабрику по производству накопителей энергии, говорил первый замгендиректора госкорпорации Кирилл Комаров на пресс-конференции в рамках "Атомэкспо-2024".

Кроме этого стороны обсуждали возможность создания в стране малых АЭС, сообщал журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в кулуарах ПМЭФ-2024.