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Из железнодорожной компании Norfolk Southern уволили CEO за связь с коллегой

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американский железнодорожный оператор Norfolk Southern Corp. уволил президента и главного исполнительного директора Алана Шоу, сообщила пресс-служба компании.

На эти должности назначен исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Марк Джордж, который также войдет в состав совета директоров. Исполнять обязанности CFO будет Джейсон Зампи.

Изменения в руководстве связаны с предварительными итогами расследования, согласно которым Шоу в нарушение корпоративной политики вступил в отношения с главным директором по правовым вопросам (Chief Legal Officer, CLO) Набанитой Наг. Ее тоже уволили.

Увольнение Шоу не связано с результатами деятельности или финансовой отчетностью Norfolk Southern, подчеркивает компания.

Шоу работал в компании с 1994 года, в том числе на посту CEO - с мая 2022 года.

Джордж занимал пост CFO с 2019 года.

Norfolk Southern Алан Шоу США
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