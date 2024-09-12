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"Росатом" договорился о строительстве мини-ГЭС до 30 МВт в Киргизии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Структура госкорпорации "Росатом" – "Росатом Сервис" заключила соглашение с киргизским ООО "Альфа-Ойл" и Российско-киргизским фондом развития соглашение о проработке и реализации проекта мини-ГЭС в республике, сообщил медиацентр российской компании.

Речь идет о малой ГЭС "Чандалаш" в Джалал-Абадской области установленной мощностью до 30 МВт. Реализовать проект предполагается за три года.

"Российско-киргизский фонд развития и ООО "Альфа Ойл" намерены обеспечить финансирование проекта, а также необходимое взаимодействие с местными органами государственной власти", - говорится в сообщении.

Весной этого года АО "Русатом Сервис" (структура госкорпорации "Росатом") заключило с министерством энергетики Киргизии соглашение о проработке и реализации в стране проектов в сфере малой гидроэнергетики, предполагалось, что их совокупная мощность может достигать до 400 МВт. Сообщалось, что ГЭС могут быть построены в "Таласской, Джалал-Абадской, Баткенской и других областях".

Также сообщалось, что республика прорабатывает с "Росатом Возобновляемая энергия" (ранее "НоваВинд", входит в "Росатом") вопрос инвестсоглашения по ветрогенерации. "Росатом" также планировал разработку пред-ТЭО малой АЭС в Киргизии.

Росатом Росатом Сервис ООО "Альфа-Ойл" ГЭС "Чандалаш" Киргизия
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