ЕС исключил из санкционных списков автогонщика Мазепина

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз решил прекратить действие санкций в отношении российского гонщика Никиты Мазепина, сообщается в пятницу в публикации в официальном журнале ЕС.

Кроме того, из российского санкционного списка исключена мать бизнесмена Евгения Пригожина - Виолетта Пригожина.

Накануне Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении РФ "за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" еще на шесть месяцев, до 15 марта 2025 года.

"Действующие ограничительные меры предусматривают запрет на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, внесенным в список", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в четверг.