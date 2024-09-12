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Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против россиян за Украину

Исключением стали два гражданина России, санкции против них не продлены

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Индивидуальные санкции Евросоюза против России "за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" продлены еще на шесть месяцев, до 15 марта 2025 года, объявил Совет ЕС.

"Действующие ограничительные меры предусматривают запрет на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, внесенным в список, - говорится в коммюнике совета. - Санкции будут по-прежнему применяться к более чем 2,2 тысячи лиц и организаций".

В процессе пересмотра санкционных списков совет принял решение не продлевать санкции против двух лиц и исключить из списка пятерых умерших подсанкционных лиц.

В ожидании этого решения западные СМИ сообщали, что ожидается прекращение действия санкций против Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной.

В Брюсселе также напомнили, что в конце февраля 2022 года "ЕС значительно расширил санкции против России с целью ощутимо ослабить ее экономическую базу".

Евросоюз Совет ЕС Украина Никита Мазепин Виолетта Пригожина
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