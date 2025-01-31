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Финляндия поставит Украине военную помощь на 198 млн евро

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб подписал распоряжение о предоставлении Украине 27-го пакета военной помощи стоимостью 198 млн евро, сообщило Министерство обороны.

"По оперативным причинам и в целях обеспечения безопасной доставки помощи Минобороны не предоставляет дополнительных подробностей о точном содержании, способе или графике оказания помощи", - говорится в сообщении.

Общая стоимость военной техники, уже поставленной Финляндией Украине, сейчас составляет 2,5 млрд евро.

Помощь оказывается с учетом как потребностей Украины, так и ситуации с ресурсами Сил обороны, сообщает Минобороны.

Финляндия Минобороны Украина Александр Стубб
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