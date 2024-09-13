Ипотечное агентство Freddie Mac возглавила Дайана Рид

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров американского ипотечного агентства Federal Home Loan Mortgage (Freddie Mac) выбрал Дайану Рид главным исполнительным директором.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, Рид также войдет в состав совета директоров Freddie Mac.

Рид много лет проработала в сфере недвижимости и финансовых услуг. В частности, она почти 12 лет возглавляла подразделение недвижимости PNC Financial Services Group, в том числе во время финансового кризиса.

Президент Майкл Хатчинс, который ранее был временным CEO Freddie Mac, продолжит работу в этой должности.