Российские военные сообщили о 21 нарушении в небе над Сирией за сутки

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано девять случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Игнасюк на брифинге в пятницу.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки отмечено 12 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирии: парой истребителей F-15 (три раза), парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 (два раза).

Игнасюк сообщил также, что в провинции Хасеке российскими и турецкими военнослужащими в зонах своей ответственности обеспечено сопровождение колонны миссии ООН по маршруту Камишлия-Ассадия и обратно.

"Целью поездки представителей гуманитарной организации было содействие решению проблем с обеспечением водой населения региона", - сказал замруководителя ЦПВС.