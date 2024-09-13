Поиск

Российские военные сообщили о 21 нарушении в небе над Сирией за сутки

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано девять случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Игнасюк на брифинге в пятницу.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки отмечено 12 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирии: парой истребителей F-15 (три раза), парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 (два раза).

Игнасюк сообщил также, что в провинции Хасеке российскими и турецкими военнослужащими в зонах своей ответственности обеспечено сопровождение колонны миссии ООН по маршруту Камишлия-Ассадия и обратно.

"Целью поездки представителей гуманитарной организации было содействие решению проблем с обеспечением водой населения региона", - сказал замруководителя ЦПВС.

Сирия Эт-Танф США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США ввели санкции против трех структур RT

В ЕС изучают варианты продления заморозки российских активов на 3-5 лет

В ЕС изучают варианты продления заморозки российских активов на 3-5 лет

Исследование выявило, что Австрия больше всех страдает от овертуризма

Исследование выявило, что Австрия больше всех страдает от овертуризма

Цена Brent превысила $73 за баррель

Власти КНР запретили работу PwC на полгода и оштрафовали компанию на $62 млн

Власти КНР запретили работу PwC на полгода и оштрафовали компанию на $62 млн

В Китае с 2025 года начнут повышать пенсионный возраст

В Китае с 2025 года начнут повышать пенсионный возраст
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });